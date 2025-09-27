Der Generalstab hat die Statistik der ausgeschalteten Russen aktualisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die ukrainischen Verteidiger haben in den letzten 24 Stunden auch einen Panzer, ein gepanzertes Fahrzeug und 39 feindliche Artilleriesysteme zerstört.

Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben in den letzten 24 Stunden 970 russische Angreifer ausgeschaltet und entwaffnet. Dies meldet der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine.

Die gesamten Kampfverluste der russischen Angreifer vom 24.02.22 bis zum 27.09.25 beliefen sich vorläufig auf:

1.107.400 (+970) Mann; Panzer – 11.204 (+1) Einheiten; gepanzerte Mannschaftstransportwagen – 23.288 (+1) Einheiten; Artilleriesysteme – 33.186 (+39) Einheiten. Mehrfachraketenwerfer – 1.502 (+1) Einheiten; Flugabwehrsysteme – 1.223 (+1) Einheiten; unbemannte Luftfahrzeuge – 63.931 (+362) Einheiten. Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 62.909 (+91) Einheiten; Spezialfahrzeuge – 3.977 (+2) Einheiten. Wir möchten Sie daran erinnern, dass der ukrainische Geheimdienst zum ersten Mal in der Geschichte zwei russische Be-12 Chaika Amphibienflugzeuge auf dem Gebiet der vorübergehend besetzten Krim zerstört hat.

Zuvor, am 21. September, wurde berichtet, dass die Kämpfer der Hauptdirektion des Geheimdienstes auf der Krim drei russische Mi-8-Hubschrauber und die Radarstation 55Zh6U Nebo-U getroffen haben.