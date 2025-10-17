Der Generalstab hat die Verluste der Russischen Föderation in dem Krieg berechnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den vergangenen 24 Stunden haben die Streitkräfte der Ukraine 730 Angreifer ausgeschaltet. Fünf Panzer, zehn gepanzerte Fahrzeuge, 35 Artilleriesysteme, fünf Raketen und 588 unbemannte Flugzeuge wurden zerstört.

Vom 24. Februar 2022 bis zum 17. Oktober 2025 werden die gesamten Kampfverluste der russischen Truppen auf dem Territorium der Ukraine auf 1.128.030 (+730 pro Tag) geschätzt. Dies wurde vom Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mitgeteilt.

Darüber hinaus wurden seit Beginn des Krieges zerstört:

11266 (+5) Panzer,

23394 (+10) gepanzerte Fahrzeuge,

33748 (+35) Artilleriesysteme,

1520 (+0) Mehrfachraketenwerfer,

1228 (+1) Flugabwehrsysteme,

427 (+0) Flugzeuge,

346 (+0) Hubschrauber,

71025 (+588) Unbemannte Luftfahrzeuge auf operativer Ebene,

3.864 (+5) Marschflugkörper,

28 (+0) Schiffe/Boote,

1 (+0) U-Boote,

64541 (+73) Einheiten von Kraftfahrzeugen und Tankern,

3978 (+1) Einheiten Spezialausrüstung