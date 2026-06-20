Der Generalstab hat die Verluste der Russischen Föderation zum Stand vom 20. Juni bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Russische Föderation hat in den mehr als vier Jahren des Krieges in der Ukraine 1.390.660 Soldaten verloren.

Die Verteidigungskräfte haben in den vergangenen 24 Stunden 1.240 russische Soldaten getötet. Dies teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte über seinen Telegram-Kanal mit.

Die gesamten Kampfverluste der Russischen Föderation vom 24.02.22 bis zum 20.06.26 beliefen sich schätzungsweise auf:

Personal – etwa 1.390.660 (+1.240) Personen,

Panzer – 12.041 (+1) Stück, Kampffahrzeuge – 24.787 (+4) Stück, Artilleriesysteme – 44.386 (+88) Stück, Luftabwehrsysteme – 1.433 (+1) Stück, Unbemannte Luftfahrzeuge auf operativ-taktischer Ebene – 361.803 (+2.246) Stück, Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 109.342 (+476) Stück, Spezialfahrzeuge – 4.314 (+5) Stück.

Zur Erinnerung: In den vergangenen 24 Stunden haben die ukrainischen Verteidigungskräfte 1.370 Feinde ausgeschaltet. Die Gesamtzahl der Verluste an lebenden Kräften des Angreiferlandes seit Beginn der großangelegten Invasion beläuft sich nun auf 1.349.420 Personen.