Der Feind übt Druck auf Kostjantynivka aus, ohne Rücksicht auf Verluste, so Syrskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Russen hören nicht auf, an einem der heißesten Abschnitte der Front Druck auszuüben. Die russische Armee rückt auf Kostjantynivka in der Oblast Donezk vor, doch die Verteidigungskräfte kennen die Pläne des Feindes und wehren sich dagegen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Oberbefehlshabers der ukrainischen Streitkräfte, Olexander Syrskyj.

Vor Ort ließ er sich von den Kommandeuren der Brigaden und der Grenztruppe über die aktuelle Lage, die Art der feindlichen Aktionen und den Versorgungsstand der Einheiten berichten.

Richtung Kostjantynivka

Besondere Aufmerksamkeit widmete der Oberbefehlshaber der Lage im Raum Kostjantynivka.

Er hörte sich den Bericht des Kommandanten des 19. Armeekorps, Brigadegeneral Olexander Bakulin, zur operativen Lage direkt im Stadtgebiet an. Gemeinsam analysierten sie die Aktionen des Gegners, dessen Absichten sowie mögliche Szenarien für den weiteren Verlauf der Lage.

Laut Syrskyj üben die russischen Besatzungstruppen weiterhin ständigen Druck aus, da sie über einen Vorteil an Mannstärke verfügen und keine Rücksicht auf Verluste nehmen.

Der Feind versucht, in kleinen Angriffsgruppen vorzustoßen und sucht dabei nach Schwachstellen in der Verteidigung.

„Wir erkennen diese Absichten rechtzeitig, betreiben aktive Verteidigung und fügen dem Feind spürbare Verluste zu“, erklärte der Oberbefehlshaber.