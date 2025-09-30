Großflächige Stromausfälle in der Region Sumy aufgrund von Beschuss

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Bis etwa 19:00 Uhr wird es kein Licht geben, wenn es keine neuen Drohungen von den russischen Invasoren gibt. Aber eine weitere Gruppe von „Schahed“ bewegt sich in Richtung Sumshchyna.

Die russischen Invasoren haben weitere Angriffe in der Region Sumy durchgeführt. Infolge der Schäden an der kritischen Infrastruktur sind einige Siedlungen ohne Licht, berichtete Sumyoblenergo am Dienstag, den 30. September.

„Aufgrund der Angriffe der russischen Armee auf kritische Infrastrukturen und der Notwendigkeit, Reparaturarbeiten durchzuführen, werden die Verbraucher der Stadt Konotop, eines Teils des Bezirks Konotop sowie der Stadt und des Bezirks Schostka vorübergehend ohne Strom sein. Es handelt sich um die Gemeinden Krolevetska, Glukhivska, Yampolska, Sveska und Seredino-Budska“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird erwartet, dass es bis etwa 19:00 Uhr kein Licht geben wird, wenn es keine neuen Bedrohungen durch die russischen Angreifer gibt.

Die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte berichtet ihrerseits von einer weiteren Gruppe von „Schahedin“, die sich auf die Region Sumy zubewegt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 29. September russische Drohnen Konotop angegriffen haben. In der Stadt waren Explosionen zu hören, woraufhin es zu Problemen mit der Wasserversorgung kam.

Heute früh haben die Russen die Stadt Bobrovitsa in der Region Tschernihiw mit Drohnen angegriffen. Infolgedessen waren 26 Tausend Verbraucher ohne Licht. Insgesamt gab es in 13 Siedlungen der Region Explosionen.