Innerhalb von drei Tagen hat DTEK die Stromversorgung von 114.000 Familien nach feindlichem Beschuss wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In den letzten drei Tagen haben die DTEK-Energietechniker 114.000 Familien in den Regionen Donezk, Dnipro und Odessa wieder mit Strom versorgt. Ihre Häuser waren aufgrund des feindlichen Beschusses von der Stromversorgung abgeschnitten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf DTEK.

Es wird darauf hingewiesen, dass in der Region Donezk weiterhin schwere Kämpfe stattfinden, die zu ständigen Stromausfällen in friedlichen Städten und Dörfern führen. In den vergangenen drei Tagen ist es trotz aller Risiken gelungen, die Stromversorgung für fast 72.000 Haushalte in der Frontregion wiederherzustellen.

Gleichzeitig haben sie in der Region Odessa die Stromversorgung in weiteren 26.000 Haushalten wiederhergestellt, die durch den Beschuss abgeschnitten waren.

Auch in der Oblast Dnipropetrowska haben Reparaturteams vom 1. bis 3. September die Stromversorgung von fast 16.000 Haushalten in der Oblast wiederhergestellt.