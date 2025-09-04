Jermak und Umjerow trafen sich mit Witkoff in Paris

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das Hauptziel der Gespräche ist die praktische Umsetzung der Vereinbarungen der Staats- und Regierungschefs über Sicherheitsgarantien für die Ukraine.

Der Leiter des Präsidialamtes Andrij Jermak und der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates Rustem Umjerow haben sich in Paris mit dem Sondergesandten des US-Präsidenten Steven Wittkoff getroffen. Dies teilte der Leiter des Präsidialamtes am Donnerstag, den 4. September in Telegram mit.

Es wird angegeben, dass auch Treffen mit dem nationalen Sicherheitsberater des britischen Ministerpräsidents Jonathan Powell, dem diplomatischen Berater des französischen Präsidenten Emmanuel Bonne, dem nationalen Sicherheitsberater der deutschen Bundeskanzlerin Gunther Sautter und dem diplomatischen Berater des Präsidenten des italienischen Ministerrats Fabrizio Saggio stattfanden.

Laut Jermak besteht die Hauptaufgabe in der „praktischen Umsetzung der Vereinbarungen“ der Staats- und Regierungschefs über Sicherheitsgarantien für die Ukraine.

„Sie sollten stark und effektiv sein, sowohl am Himmel, zur See und an Land als auch im Cyberspace. Wir haben auch über die Verstärkung des Sanktionsdrucks, die Rückgabe ukrainischer Gefangener und von Russland entführter Kinder gesprochen“, schrieb er.

Radio Liberty wiederum teilt mit, dass Witkoff an dem Treffen der Koalition der Willigen nur teilweise teilgenommen hat. Er nahm an einem anderen Treffen teil und wird für ein Gespräch mit US-Präsident Donald Trump zurückkehren.

Erinnern Sie sich, jetzt in Paris ist ein Treffen der Teilnehmer der Koalition der Willigen. Mehr als 30 Staats- und Regierungschefs der Länder und die EU-Führung diskutieren über Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Am Ende des Gipfels ist ein Gespräch der Staats- und Regierungschefs mit Trump geplant.