Für Jermak wurde eine Kaution in Höhe von 140 Millionen Hrywnja hinterlegt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Jermak könnte in die Aktivitäten einer organisierten Gruppe verwickelt sein, über die rund 460 Millionen Hrywnja gewaschen wurden.

Für den ehemaligen Leiter des Präsidialamtes, Andrij Jermak, wurde eine Kaution in Höhe von 140 Millionen Hrywnja hinterlegt, die zuvor vom Obersten Antikorruptionsgericht festgesetzt worden war. Dies teilte die Mitarbeiterin der Pressestelle des Obersten Antikorruptionsgerichts, Kateryna Schipilowa, am Montag, dem 18. Mai, mit, wie Ukrinform berichtet.

„Für den ehemaligen Leiter des Präsidialamtes wurde die Kaution in voller Höhe hinterlegt“, sagte sie.

Zur Erinnerung: Am 11. Mai wurde gegen Jermak der Verdacht im Fall der Geldwäsche von 460 Millionen Hrywnja im Zusammenhang mit dem Bau von Luxusvillen in der Nähe von Kiew erhoben. Sechs weitere Personen wurden in diesem Fall unter Verdacht gestellt. Nach Angaben der Ermittlungsbehörden haben die Verdächtigen im Zeitraum von 2021 bis 2025 mehr als 460 Millionen Hrywnja durch den Bau der Villensiedlung „Dynastie“ im Ort Kozin bei Kiew „gewaschen“. Ein Teil der für den Bau aufgewendeten Mittel wurde über eine sogenannte „Waschmaschine“ bereitgestellt, die unter der Kontrolle eines Geschäftsmannes stand – dem künftigen Eigentümer einer der Residenzen.

Am 14. Mai verhängte das Oberste Antikorruptionsgericht gegen Jermak eine Untersuchungshaft mit der Möglichkeit einer Kaution in Höhe von 140 Millionen Hrywnja.