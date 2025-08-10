Der Künstler David Chichkan starb an der Front

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Bei einem Angriff der feindlichen Infanterie in Richtung Saporischschja wurde der Soldat schwer verwundet. am 9. August hörte sein Herz auf zu schlagen.

Bei der Verteidigung der Ukraine starb der ukrainische Künstler und Militär David Chichkan. Er ist der Sohn des weltberühmten Künstlers Ilya Chichkan. Dies wurde am Sonntag, den 10. August, von Kameraden von David Chichkan berichtet.

„Am 8. August wurde unser Genosse David Chichkan bei einem Angriff der feindlichen Infanterie in Richtung Saporischschja schwer verwundet. am Morgen des 9. August hörte sein Herz auf zu schlagen“, heißt es in der Nachricht.

In der Nachricht heißt es, dass Chichkan immer in gutem Glauben an jede Arbeit herangegangen ist, die erledigt werden musste, sich nie hinter dem Rücken anderer oder für sein eigenes soziales Kapital versteckt hat. Er war immer aufrichtig zu den Menschen und teilte seine tiefen Gedanken über Politik, Ethik und soziale Gerechtigkeit mit seinen Kameraden und Schwestern, fügte das Militär hinzu.

David Cichkan war 39 Jahre alt.