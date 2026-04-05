Vor der Küste der besetzten Region Cherson ist ein russisches Schiff mit Weizen gesunken: Was bisher bekannt ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Vorfall ereignete sich im Gewässer des Asowschen Meeres Im Asowschen Meer vor der vorübergehend besetzten Region Cherson erlitt das russische Schiff „Wolgo-Balt“, das Weizen transportierte, einen Unfall. Bei dem Schiffbruch kam eine Person ums Leben, ein Teil der Besatzung erreichte das Ufer, nach zwei weiteren Personen wird derzeit gesucht.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des vom Kreml eingesetzten „Leiters“ des besetzten Teils der Region Cherson, Wladimir Saldo.

„Im Gewässer des Asowschen Meeres erlitt ein Schiff vom Typ „Wolgo-Balt“, das mit einer Ladung Weizen unterwegs war, einen Unfall. Die Besatzung verließ das Schiff und konnte das Ufer der Region Cherson erreichen“, erklärte er.

Die russische Seite gibt zudem an, dass an der Küste neun Besatzungsmitglieder gefunden wurden, die alle Staatsbürger der Russischen Föderation sind. Zwei weitere Personen werden laut Saldo noch gesucht.

Die Herkunft der Weizenladung wird offiziell nicht näher angegeben. Gleichzeitig hat die Ukraine bereits mehrfach erklärt, dass Russland Getreide aus den besetzten ukrainischen Gebieten ausführt und es mit seinen eigenen Exporten vermischt. Moskau bestreitet dies.

Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr wurde im Schwarzen Meer ein Schiff aufgebracht, das unter fremder Flagge illegal Weizen aus der besetzten Krim ausführte. Die Operation wurde damals von der Seegrenzwache des Staatlichen Grenzschutzdienstes und dem Sicherheitsdienst der Ukraine durchgeführt.

Darüber hinaus wurde zuvor berichtet, dass die Russen Getreide aus den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine in den Iran ausführen. Zu diesem Zweck haben die Besatzer insbesondere eine neue Logistikroute eingerichtet: Agrarprodukte werden per Bahn aus der Region Luhansk zum Kaspischen Meer transportiert und von dort weiter in den Iran.