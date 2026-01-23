In Kiew sind 1940 Hochhäuser nicht beheizt: Klitschko sagt, wie viele Gebäude über Nacht angeschlossen wurden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am Morgen des 23. Januar sind weitere 1.940 Hochhäuser in Kiew immer noch ohne Heizung, die zum zweiten Mal nach den feindlichen Angriffen am 9. und 20. Januar wieder angeschlossen wird.

Dies gab der Kiewer Bürgermeister Witalij Klitschko am 23. Januar um 08:17 Uhr auf seinem Telegram-Kanal bekannt.

Die meisten dieser Gebäude befinden sich am linken Ufer der Stadt, im Bezirk Petschersk, und einige in den Bezirken Holosiivskyj und Solomianskyj.

„Das heißt, über Nacht haben die Energieversorger und Ingenieure damit begonnen, mehr als 650 weitere Gebäude mit Wärme zu versorgen. Und sie arbeiten weiter“, sagte Klitschko.

Um es kurz zu machen:

Infolge des massiven russischen Angriffs am 20. Januar kam es in Kiew zu Unterbrechungen der Strom- und Wasserversorgung, wobei der linke Teil der Stadt ohne Strom blieb.

5.635 mehrstöckige Wohnhäuser in Kiew waren als Folge des russischen Angriffs in der Nacht des 20. Januar ohne Heizung. Das linke Ufer der Stadt war ebenfalls ohne Wasser.