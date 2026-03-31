Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In Kiew wird die Höchstgeschwindigkeit im Frühjahr und Sommer nicht auf 80 km/h angehoben; daher gilt vom 1. April bis zum 1. November auf allen Straßen der Hauptstadt die Standardbegrenzung von 50 km/h gemäß der Straßenverkehrsordnung.

In Kiew wird die Höchstgeschwindigkeit im Frühjahr und Sommer nicht auf 80 km/h angehoben, daher gilt vom 1. April bis zum 1. November auf allen Straßen der Hauptstadt die Standardbegrenzung von 50 km/h gemäß der Straßenverkehrsordnung.

Dies teilt die Stadtverwaltung von Kiew mit.

Die Abteilung für Verkehrsinfrastruktur der Stadtverwaltung Kiew wies darauf hin, dass diese Entscheidung nach einer umfassenden Untersuchung des städtischen Straßen- und Verkehrsnetzes getroffen wurde.

Bei der Bewertung wurden folgende Faktoren berücksichtigt: die Vorhandensein von Fahrspuren für den öffentlichen Nahverkehr, Linksabbiegespuren sowie Bereiche mit eingeschränkter Sicht. Zudem wurden die Unfallstatistiken des Vorjahres herangezogen.

Zusätzlich wurden geplante Reparaturarbeiten berücksichtigt, während derer vorübergehende Verkehrsregelungen gelten werden.