Die Leiche einer durch einen Luftangriff getöteten Frau wird aus den Trümmern in der Region Dnipro geborgen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Rettungskräfte in der Gemeinde Mezhivska in der Region Dnipro haben aus den Trümmern eines Wohnhauses die Leiche einer Frau geborgen, die bei einem Drohnenangriff der russischen Armee am 14. August ums Leben kam.

Quelle: Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipro Serhij Lyssak

Einzelheiten: Nach Angaben des Beamten griffen die russischen Angreifer am Sonntag den Bezirk Nikopol mit FPV-Drohnen und Artillerie an und beschossen die Gemeinden Nikopol, Marhanezka, Pokrovska, Chervonohryhorivska und Myrovska. Geschäfte, Infrastruktur und Autos wurden beschädigt und vier Privathäuser wurden niedergebrannt.

Der Feind griff die Gemeinden Mezhivska und Novopavlivska im Bezirk Synelnykivskyj mit Luftbomben und Drohnen an und beschädigte Wohnhäuser, eine Gasleitung und die Infrastruktur.

