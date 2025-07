Die Luftabwehr hat 20 von 60 russischen Drohnen zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die russischen Streitkräfte haben in den letzten 24 Stunden und in der Nacht des 13. Juli 60 Drohnen verschiedener Typen auf die Ukraine abgefeuert. Die Einheiten der Luftverteidigung und der elektronischen Kampfführung haben 20 davon abgefangen. Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine am Sonntag mit.

Im Allgemeinen hat der Feind im Laufe des vergangenen Tages (seit 14.00 Uhr am 12. Juli) und des heutigen Tages, dem 13. Juli, 60 Kampfdrohnen vom Typ Schahed und Nachahmungsdrohnen verschiedener Typen aus den Richtungen Kursk, Millerovo – Russische Föderation angegriffen.

Insbesondere griff der Feind tagsüber die hinteren Regionen mit Angriffsdrohnen an und nachts die Frontgebiete der Regionen Donezk, Sumy und Dnipropetrowsk.

Der Luftangriff wurde von der Luftfahrt, den Flugabwehrraketen, den Einheiten für elektronische Kampfführung und unbemannte Systeme sowie den mobilen Feuergruppen der ukrainischen Streitkräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr 20 feindliche Schahed-Drohnen (Drohnen anderer Typen) im Norden, Osten, Westen und Zentrum des Landes abgeschossen.

Darüber hinaus wurden 20 Nachahmungsdrohnen vor Ort durch die elektronische Kriegsführung verloren/unterdrückt.

Gleichzeitig wurden Treffer von 20 unbemannten Luftfahrzeugen an fünf Orten verzeichnet.

Wir erinnern daran, dass Russland die Ukraine gestern Abend erneut massiv mit Raketen und Drohnen angegriffen hat. Die Hauptangriffsrichtung war Kiew und die westlichen Regionen.