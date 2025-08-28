Die Medien wiesen die Behauptung der Stahlhersteller zurück, dass der Strom in der Ukraine am teuersten sei

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine hat berichtet, dass ArcelorMittal Krywyj Rih, eines der größten Industrieunternehmen des Landes, möglicherweise geschlossen wird. Der Grund sind angeblich hohe Strompreise.

Dies berichtete RBK Ukrajina unter Berufung auf die Publikation Telegraf.

Die Journalisten fanden jedoch heraus, dass die Situation anders ist. Obwohl das Unternehmen für die ersten fünf Monate des Jahres 2025 einen Verlust von 3,8 Milliarden Hrywnja meldete und zusätzliche Kosten aufgrund neuer Preisbeschränkungen prognostiziert, sind die tatsächlichen Stromtarife für Unternehmen niedriger.

Der Energieexperte Gennadiy Ryabtsev betont, dass das Problem für die Stahlhersteller nicht so sehr die Tarife sind, sondern das eigentliche Modell ihrer Tätigkeit.

„Der Betrieb solcher Unternehmen kann bei jedem Strompreis unrentabel bleiben. Die Metallurgen wenden sich traditionell an die Regierung, um Subventionen oder Vergünstigungen zu erhalten“, erklärt er.

Daher sehen Aussagen über den „teuersten Strom“ in der Ukraine und das Risiko von Produktionsausfällen eher nach einem Versuch aus, vom Staat Vorteile zu erhalten, als nach einer objektiven Einschätzung des Marktes.