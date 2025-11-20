Ein Mitglied der Werchowna Rada der Ukraine der ersten Einberufung ist gestorben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Werchowna Rada der Ukraine hat den Tod von Witalij Drobinsky, einem Mitglied der ersten Einberufung der Werchowna Rada, bekannt gegeben.

Quelle: VRU in den sozialen Medien

Ausführliche Erklärung der Werchowna Rada: „Die Führung der Werchowna Rada der Ukraine, die Volksabgeordneten der Ukraine, die Führung und die Mitarbeiter des Sekretariats des Parlaments drücken ihr aufrichtiges Beileid zum Tod von Witalij Hryhorovych Drobinskyj, Volksabgeordneter der Ukraine der ersten Einberufung, aus.“

Einzelheiten: Als Abgeordneter des Parlaments der Ukraine der ersten Konvokation war Drobinsky Mitglied des Ausschusses für Planung, Haushalt, Finanzen und Preise der Werchowna Rada.

Nach seiner Arbeit im ukrainischen Parlament entwickelte er die Instrumentenindustrie. Er war ein Ehrenbürger der Stadt Uman.