In der Nähe von Poltawa haben Trümmerteile eines Drohnenfluggeräts eine Person verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Trümmerteile der Drohne fielen auf ein Mehrfamilienhaus und beschädigten es. Es gibt Berichte über einen Verletzten.

Am Abend des Montags, dem 30. März, fielen in der Region Poltawa Trümmerteile eines russischen Drohnenflugzeugs auf ein Hochhaus: Eine Person wurde verletzt. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Poltawa, Witalij Djakownitsch, mit.

„Im Bezirk Poltawa wurde der Absturz von Trümmern eines feindlichen Drohnenfluggeräts registriert. Ein Mehrfamilienhaus wurde beschädigt. Vorläufigen Angaben zufolge wurde eine Person verletzt. Die Informationen werden derzeit präzisiert“, heißt es in der Mitteilung.

Zuvor hatte Djakownitsch über den Einsatz der Luftabwehr im Bezirk Poltawa berichtet.

Zur Erinnerung: Am Montag haben die Russen die Stadt Hlukhiv im Gebiet Sumy mit gelenkten Luftbomben angegriffen. Ein Wohngebiet wurde getroffen. Es ist von 11 Verletzten bekannt, darunter ein Kind.

Zuvor war am Montag bekannt geworden, dass in Nikopol acht Menschen durch den Angriff einer FPV-Drohne verletzt wurden. In der Stadt wurden Geschäfte, ein Hochhaus und Autos beschädigt.