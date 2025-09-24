Nach dem Beschuss wird in einer der Regionen ein Stromausfall verzeichnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Als Folge eines nächtlichen Drohnenangriffs auf Stromanlagen waren die Verbraucher in einer der Regionen am Morgen von der Stromversorgung abgeschnitten.

Dies wurde von NPC Ukrenerho berichtet.

Gleichzeitig stellte das Energieministerium fest, dass nach dem Beschuss des Stromnetzes in Charkiw in der Nacht zum 24. September das Stromnetz weiterhin ausgeglichen ist und keine Einschränkungen für die Verbraucher geplant sind.

„Gestern hat der Feind die Energieinfrastruktur in Charkiw und in der Region angegriffen. Die Energietechniker arbeiten schnell daran, die Folgen zu beseitigen, und die Wiederherstellungsarbeiten sind im Gange“, heißt es in der Erklärung.

Am 24. September, ab 9:30 Uhr, stieg der Stromverbrauch im Vergleich zum 23. September um 3,6%. Der Grund für diese Veränderungen ist das bewölkte Wetter in den westlichen, nördlichen und einem Teil der zentralen Regionen.

Die Verbraucher werden dringend gebeten, den Strom rationell zu nutzen, insbesondere während der Spitzenverbrauchszeiten am Morgen und am Abend.

Um es noch einmal zusammenzufassen:

Der Feind hat Charkiw nachts mit 18 Kamikaze-Drohnen angegriffen und dabei die wichtigste Energieinfrastruktureinrichtung getroffen, wodurch die Stromversorgung der Stadt beeinträchtigt wurde.