Nach einem feindlichen Angriff nehmen Vorortzüge in der Region Kirowohrad den Betrieb wieder auf

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am 21. September wurden in der Region Kirowohrad nach einem feindlichen Angriff auf die Eisenbahn am 17. September einige Vorortzüge wieder in Betrieb genommen.

Dies meldete die Ukrsalisnyzja.

Die folgenden Züge wurden wieder aufgenommen: Nr. 6332 Kolosivka – Znamianka

Nr. 6505, Nr. 6501, Nr. 6509 Znamenka – Taras Schewtschenko. Taras Schewtschenko

Nr. 6643 im. Schewtschenko – Mironiwka

Nr. 6644 Myronivka – Zwitkove

Nr. 6641 Zwitkowa – Mironiwka

Nr. 6642 Mironiwka – Schewtschenko

Nr. 6506, Nr. 6508, Nr. 6502 im. Schewtschenko – Znamianka

Nr. 6503 Znamianka – Myroniwka

Nr. 6510 Myroniwka – Tscherkassy

Nr. 6553/6554 Tscherkassy – Znamianka

Nr. 6331 Znamianka – Pomisna

Nr. 6334 Pomichna – Znamianka

Nr. 6592 im. Taras Schewtschenko – Tscherkassy

Nr. 6591 Tscherkassy – im. T. Schewtschenko

Nr. 6507 Znamianka – Tsvitkove

Nr. 6504 Zvitkove – Tscherkassy

Nr. 6551/6552 Tscherkassy – Znamianka

Nr. 6333 Znamianka – Kolosivka

6035/6036 Pomichna – Znamianka

Nr. 6043/6044 Znamianka – Pomoshna

Einige Verbindungen werden jedoch vorübergehend ausgesetzt:

Nr. 6002 Znamianka – Pjatichatky

Nr. 6001 Pjatichatky – Znamenka

Zur Erinnerung:

Am 17. September kündigte Olexander Pertsovskyj, Vorstandsvorsitzender von JSC Ukrsalisnyzja, an, dass sich die Züge auf der Strecke nach Dnipro aufgrund eines feindlichen Angriffs und des daraus resultierenden Stromausfalls verspäten würden.

Am Morgen meldete Ukrsalisnyzja, dass einige Züge umgeleitet wurden und bereits 20 Reserve-Diesellokomotiven im Einsatz waren.