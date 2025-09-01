Nachrichten für den 1. September: Indien "rettet" die Weltwirtschaft durch den Kauf von russischem Öl, KI in Diya

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Was wurde heute besprochen?

Über den Beschuss: Am Morgen des 1. September waren die Stadt Schostka und der Bezirk Schostka infolge eines Drohnenangriffs der russischen Armee auf die kritische Infrastruktur der Region Sumy von der Stromversorgung abgeschnitten.

Heldenhaftes Indien: Das Land hat den wachsenden Druck der USA zurückgewiesen, die Einfuhr von russischem Öl zu stoppen. Erdölminister Hardeep Puri sagte, diese Lieferungen hätten dazu beigetragen, die Weltwirtschaft vor einem Preisanstieg zu schützen.

Zu den Strompreisen: Im August lag die Ukraine 16 Mal (2-4, 6, 8-11, 13-14, 17-19, 29-31 August) an erster Stelle, was den durchschnittlichen täglichen BASE-Preisindex auf dem Day-Ahead-Strommarkt angeht, verglichen mit 26 europäischen Ländern.

Zum Beschuss von Stromingenieuren: Am 29. August, als DTEK-Stromingenieure in der Nähe der Frontlinie in der Oblast Dnipropetrowska Notstandsarbeiten durchführten, traf eine feindliche Drohne ein Firmenfahrzeug.

Über Gas: Im Hauptquartier des Oberbefehlshabers sagte Wolodymyr Selenskyj am Montag, dass die Ukraine weitere Maßnahmen zum Kauf der notwendigen Gasmengen beschlossen habe.

Über AI in Diia: am 1. September wurde Diia.AI auf dem Diia-Portal gestartet.

Über das Abkommen über den Untergrund: Julija Swyrydenko gab bekannt, wer die Ukraine in dem Investitionsfonds vertreten wird, der im Rahmen des Erdölabkommens zwischen der Ukraine und den Vereinigten Staaten eingerichtet wurde.

Beliebte ukrainische Fernsehsender erstellen Inhalte auf YouTube in Spanisch, Portugiesisch, Deutsch und Polnisch. Wie viel Geld bringt der Export von Inhalten ein und wie haben die Medienkonzerne ihre Produktion aufgebaut?