Nachrichten am 10. Oktober: Massiver Beschuss des ukrainischen Energiesektors, Selenskyj sagt, Patriot sei nicht zum Abschuss von Drohnen geeignet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Worüber haben sie heute gesprochen?

Über den russischen Angriff: Über Nacht haben die Russen das Energiesystem des Landes massiv beschossen, was zu Stromausfällen im ganzen Land führte.

Nach einem massiven feindlichen Angriff auf das Stromnetz wurden Stromausfälle in neun Regionen des Landes gemeldet.

In den letzten Wochen haben die russischen Truppen ihre Taktik beim Beschuss ukrainischer Energieanlagen geändert und sich auf massive Angriffe nicht auf das ukrainische Energiesystem als Ganzes, sondern auf dessen Elemente in bestimmten Regionen konzentriert.

Zum BIP: Das ukrainische BIP-Wachstum wird im September/Oktober voraussichtlich 3-4% betragen.

Zur Luftverteidigung: Die Ukraine hat ihre Luftverteidigung auf 203 wichtige Infrastrukturstandorte konzentriert, vor allem auf die Bereiche Energie, Gasübertragung und Wasserversorgung.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, er habe Ansprüche auf den Schutz der Energieinfrastruktur der Hauptstadt, insbesondere von CHP-5 und CHP-6.

