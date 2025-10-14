Nachrichten vom 14. Oktober: Regierung erhöht Gaspreise, Jurij Yenakiyevsky in Abwesenheit verhaftet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Was heute besprochen wurde

Gas. Das Ministerkabinett hat den Beschluss über die Vorzugspreise für Gas geändert und sie für bestimmte Verbrauchertypen erhöht.

Über Yenakiieve. Das Hohe Anti-Korruptionsgericht (HACC) hat den ehemaligen Abgeordneten Jurij Iwanjuschtschenko, einen Verdächtigen im Fall des korrupten Landerwerbs auf dem Stolychnyi-Markt in Sofiyivska Borshchahivka, in Abwesenheit in Untersuchungshaft genommen.

Über Koboljew. Andrij Kobolyev, der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Naftohas of Ukraine (2014-2021), hat keine Steuern auf seinen Bonus von 339 Millionen Hrywnja gezahlt und versucht vor Gericht zu beweisen, dass das Unternehmen dies tun sollte.

Über die Wirtschaft. Das globale Wirtschaftswachstum wird sich von 3,3% im Jahr 2024 auf 3,2% im Jahr 2025 und 3,1% im Jahr 2026 abschwächen.

Über die Stromausfälle. Am Abend des 14. Oktober begann die Ukraine mit Notstromabschaltungen in einigen Regionen: In den Regionen Donezk und Dnipro.

Lesen Sie die Exklusivberichte des EP

Geld im Untergrund. Warum der Bau der Dnipro-Metro gestoppt wurde und wann er wieder aufgenommen werden wird

Im Februar 2022 hat ein türkischer Bauunternehmer den Bau der Dnipro-Metro aufgegeben. Was passiert mit einem großen Infrastrukturprojekt?