Nachrichten vom 28. Juli: Verhaftung eines Lieferanten von goldenen Eiern in Abwesenheit und Hacker, die die russische Aeroflot lahmgelegt haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber haben heute alle gesprochen?

Der Kampf gegen die Korruption. Das Oberste Anti-Korruptionsgericht hat die Inhaberin der Zulieferbetriebe des Verteidigungsministeriums, Tetiana Hlyniana, in Abwesenheit verhaftet. Sie verlangte für die beliebtesten Produkte zu viel und für die weniger beliebten zu wenig Geld. Und das Büro für wirtschaftliche Sicherheit hat Jurij Miroschnikow, den ehemaligen Präsidenten von Ukrainian International Airlines, wegen Steuerhinterziehung in besonders großem Umfang verdächtigt.

Gas. Die Ukraine hat zum ersten Mal aserbaidschanisches Gas über den transbalkanischen Korridor importiert. Die Kosten für den Transport durch diesen Korridor wurden um 25% gesenkt. Es wird daran gearbeitet, die garantierte Kapazität noch in diesem Jahr auf 11,5 Millionen Kubikmeter pro Tag zu erhöhen.

Über die Hacker, die Russland geschadet haben. Die russische Fluggesellschaft Aeroflot hat aufgrund eines Ausfalls ihrer Informationssysteme fast 50 Flüge gestrichen. Am 28. Juli hatte sich die Hackergruppe Silent Crow zusammen mit Cyberpartisans BY in die interne IT-Infrastruktur von Aeroflot gehackt und etwa siebentausend physische und virtuelle Server zerstört.

EP-Exklusivitäten

Das Gesetz ist nicht für sie geschrieben. Wie Staatsanwälte und Strafverfolgungsbeamte ihre überhöhten Pensionen zurückbekommen

Der Gesetzgeber hat die Höhe der Pensionen begrenzt, aber 17.000 Ukrainer haben gelernt, diese Regel zu umgehen. Wie kämpft der Staat dagegen an und hat er eine Chance zu gewinnen?