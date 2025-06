Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Schulbücher. Am 7. und 21. Mai unterzeichnete das Ministerium für Bildung und Wissenschaft des Instituts für die Modernisierung von Bildungsinhalten der Ukraine Verträge ohne Ausschreibung für den Druck von Schulbüchern für die 8. Klasse bis August für insgesamt 1,06 Milliarden Hrywnja.

Über Syrien. Syrien wird seinen Anschluss an das internationale Zahlungssystem SWIFT „innerhalb weniger Wochen“ vollständig wiederherstellen. Damit kehrt das Land nach 14 Jahren Krieg und Sanktionen, die es zu einem internationalen Paria gemacht haben, in die Weltwirtschaft zurück.

Über die Landwirtschaft. Im Jahr 2025 werden in der Ukraine zwei Mehlverarbeitungsanlagen gebaut – eine in der Westukraine zur Herstellung von Mehl und eine in der Region Poltawa zur Herstellung von Getreide.

Über Mindich. Der mutmaßliche Organisator von Veruntreuungen in Millionenhöhe bei Charkiwoblenergo ist gegen Kaution freigelassen worden.

Leonid Mindich, der verdächtigt wird, eine Veruntreuung in Millionenhöhe bei der Beschaffung von Transformatoren für Charkiwoblenergo organisiert zu haben, wurde gegen eine vom Gericht festgesetzte Kaution in Höhe von 8 Millionen Hrywnja freigelassen.

Über Ukrtatnafta. Der Oberste Gerichtshof der Ukraine hat die Rechtmäßigkeit des staatlichen Handelns in Bezug auf die Zwangsveräußerung von Aktien der PJSC TFPNK Ukrtatnafta unter Kriegsrecht bestätigt.

EP Exklusivrechte

Verantwortlich für den Markt: Wem gehören die Kiewer Märkte?

In den 1990er Jahren waren die Kiewer Lebensmittelmärkte im Besitz von kriminellen Banden. Wem gehören die Märkte jetzt?