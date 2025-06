"Nowa Poschta hat ein Sortierzentrum in dem baltischen Land eröffnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Nowa Poschta hat ein Sortierzentrum in Litauen eröffnet, in dem bereits mehr als 1.000 Sendungen täglich bearbeitet werden.

Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Drehkreuz rund um die Uhr arbeitet und Lieferungen in ganz Litauen sowie in die EU, nach Großbritannien und in die Ukraine anbietet.

Das Logistikzentrum verfügt auch über eine Filiale, in der Sie Dokumente, Pakete und Fracht bis zu 1000 kg versenden und empfangen können. Das Drehkreuz wurde in Kaunas am Studentų g eröffnet. 16.

Insgesamt verfügt Nowa Poschta über mehr als 650 Servicepunkte in Litauen.

Um es kurz zu machen:

Am 9. Mai war Nowa Poschta gezwungen, sein Postamt Nr. 2 zu schließen, das letzte, das noch in Kostjantynivka in der Region Donezk betrieben wurde.