Die Organisatoren eines Online-Casinos in der Region Odessa wurden für verdächtig erklärt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Zwei Brüder im Alter von 26 und 25 Jahren organisierten ein illegales Geschäft, indem sie eine Anwendung für mobile Geräte erstellten.

In Odeschyni wurden zwei Brüder enttarnt, die über eine mobile Anwendung für Poker ein illegales Online-Casino organisierten und in sozialen Netzwerken dafür warben. Dies wurde von der Nationalen Polizei am Mittwoch, den 10. Dezember, gemeldet.

Sie hatten keine Lizenzen für diese Aktivitäten erhalten.

Wie die Ermittler herausfanden, organisierten zwei Brüder, 26 und 25 Jahre alt, ein illegales Geschäft. Zu diesem Zweck erstellten sie eine Anwendung für mobile Geräte. Online-Spieler zahlten Geld ein und konnten dann an dem Spiel teilnehmen. Um die Anwendung populär zu machen, sorgten die Beschuldigten dafür, dass sie stabil funktionierte und bewarben sie im Internet.

Die Strafverfolgungsbehörden führten Durchsuchungen durch und beschlagnahmten Mobilgeräte, Wechselunterlagen, Kartenpakete, Pokerchips und einen BMW.

Detektive der technischen Abteilung der BEB in der Region Odessa informierten die Organisatoren über den Verdacht einer illegalen Tätigkeit bei der Organisation oder Durchführung von Glücksspielen und Lotterien gemäß Teil 2 des Artikels 203-2 des Strafgesetzbuches der Ukraine.