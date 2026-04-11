An Ostern sind keine Stromabschaltungen vorgesehen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am Sonntag, dem 12. April, sind in allen Regionen der Ukraine während des gesamten Tages keine Leistungsbegrenzungspläne für Industriekunden und keine Stromabschaltpläne für die Bevölkerung vorgesehen.

Dies teilt „Ukrenerho“ mit.

Gleichzeitig rief „Ukrenerho“ dazu auf, sparsam mit Strom umzugehen, insbesondere zwischen 18:00 und 22:00 Uhr.