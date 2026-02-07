Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Region Dnipropetrowsk hat die Polizei drei Soldaten der TSK festgenommen, die angeblich an der tödlichen Körperverletzung eines 55-jährigen Mannes beteiligt waren.

Quelle: Polizei der Region Dnipropetrowsk

Wörtlich: „Die Polizei hat drei Soldaten der TSK festgenommen, die an der Zufügung tödlicher Körperverletzungen an einem Einheimischen beteiligt waren.

Ihnen wird eine Straftat gemäß Teil 2 des Artikels 121 des Strafgesetzbuches der Ukraine (vorsätzliche schwere Körperverletzung, die zum Tod des Opfers geführt hat) vorgeworfen.“

Details: Die Meldung über den Tod eines 55-jährigen Mannes ging bei der Polizei am 7. Februar nach Mitternacht ein. Nach vorläufigen Untersuchungsergebnissen trat der Tod des Opfers infolge einer Kopfverletzung ein.

Die Polizei untersuchte den Tatort und sicherte Spuren. Außerdem wurde ein Fahrzeug mit Blutspuren des Opfers beschlagnahmt. Im Rahmen der Ermittlungen wurden Zeugen und Augenzeugen des Verbrechens befragt.

Wörtlich: „Als Ergebnis der getroffenen Maßnahmen wurde festgestellt, dass drei Soldaten der TSK an der Zufügung tödlicher Körperverletzungen beteiligt waren. Sie wurden festgenommen, derzeit läuft die vorgerichtliche Untersuchung. Alle Umstände des Verbrechens werden ermittelt.“

Details: In der Mitteilung der Polizei wird der Ort, an dem sich der Vorfall ereignet hat, nicht genannt. Die TSK und die SP der Region Dnipropetrowsk berichten nicht über diesen Fall.