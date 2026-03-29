Der Preis für Dieselkraftstoff hat eine neue psychologische Schwelle erreicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Auch bei Autogas ist ein Preisanstieg zu beobachten, während die Benzinpreise relativ stabil bleiben.

In der Ukraine haben die Preise für Dieselkraftstoff eine neue psychologische Schwelle erreicht – 90 Hrywnja pro Liter. Dieses Preisniveau ist derzeit typisch für Premium-Diesel, der von den beliebtesten Tankstellenketten angeboten wird. Dies berichtet TSN am Sonntag, dem 29. März.

Wie in dem Bericht heißt es, stieg der Preis für alle Arten von Dieselkraftstoff in der vergangenen Woche täglich um etwa eine Hrywnja.

Parallel dazu ist auch ein Preisanstieg bei Autogas zu beobachten, dessen Preis sich der Marke von 48 Hrywnja pro Liter nähert. Gleichzeitig bleiben die Benzinpreise relativ stabil.

Der Anstieg der Kraftstoffpreise in der Ukraine habe vor einigen Wochen begonnen, bemerkt die Publikation. Dies wird mit weltweiten Trends in Verbindung gebracht, die durch die Verschärfung des Konflikts im Nahen Osten ausgelöst wurden und weltweit zu einem Anstieg der Preise sowohl für Benzin als auch für Diesel geführt haben.

Um diese Preiserhöhung für die Verbraucher teilweise abzufedern, hat die ukrainische Regierung ein Cashback-Programm für Kraftstoff ins Leben gerufen. Bis zum 1. Mai können Autofahrer eine Erstattung in Höhe von 2 bis 11 Hrywnja pro gekauftem Liter Kraftstoff erhalten. Im Rahmen des Cashback-Programms sind folgende Rabatte vorgesehen: 5 % auf Erdgas, 10 % auf Benzin und 15 % auf Dieselkraftstoff.

Die Ukrainer nutzen das Cashback-Programm für Kraftstoff rege: Täglich erstattet der Staat rund 20 Millionen Hrywnja, die überwiegend für die Bezahlung von Versorgungsleistungen verwendet werden.