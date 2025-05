In der Region Poltawa griff eine Gruppe von 7 Personen mit Waffen 2 Mitarbeiter der TCC an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Sonntag, den 25. Mai, griff in Krementschuk eine Gruppe von sieben Personen zwei Mitarbeiter der TCC und des JV an. Zwei der Angreifer wurden bereits festgenommen und in Gewahrsam genommen, während nach den anderen gesucht wird.

Quelle: Poltawa Regional CCC und JV

Wörtlich*:* „Am 25. Mai verübte eine Gruppe von sieben Personen in Krementschuk während der Warnmaßnahmen einen geplanten Angriff auf zwei Bedienstete des Bezirks CCC und JV, wobei sie Pfefferspray und eine Schreckschusspistole einsetzten und das Fahrzeug der Warngruppe beschädigten…

Im Laufe des Tages wurden zwei Angreifer identifiziert und in Übereinstimmung mit Artikel 208 der Strafprozessordnung der Ukraine festgenommen.“

Einzelheiten: Derzeit laufen Ermittlungsaktionen und -maßnahmen, um die anderen Teilnehmer an dem Vorfall zu finden und den Grad der Beteiligung jedes einzelnen von ihnen festzustellen.

Es wird berichtet, dass die Agentur die Strafverfolgungsbehörden aufgefordert hat, ein Strafverfahren gegen die Angreifer gemäß Artikel 114-1 (Behinderung der rechtmäßigen Tätigkeit der Streitkräfte der Ukraine und anderer militärischer Formationen) und 121 (vorsätzliche schwere Körperverletzung) des Strafgesetzbuches einzuleiten.

Bei den Ermittlungen soll auch festgestellt werden, ob die Angreifer im Auftrag russischer Spezialdienste gehandelt haben.