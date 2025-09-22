Rettungskräfte haben die Folgen des Angriffs auf die Region Kiew gezeigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russische Truppen haben in der Nacht des 22. September die Region Kiew massiv mit Angriffsdrohnen angegriffen. Es wurden Brände in vier Bezirken verzeichnet. Dies meldete der Pressedienst des Staatlichen Notdienstes am Montag, den 22. September.

In Boryspil brannten als Folge des Angriffs eine Wohnung in einem mehrstöckigen Gebäude und ein Privathaus. Dort wurden auch Transportmittel und Wohnungen beschädigt, ein 1993 geborener Mann wurde verletzt. In Malaya Aleksandrovka – Feuer in einem Privathaus.

In Wyschhorodskyj Bezirk beseitigt das Feuer der Waldstreu, in Fastiwskyj – ein Feuer in einem Wohnhaus. In Obuchiwske – Trümmer beschädigten ein mehrstöckiges Gebäude.

Vor Ort arbeiten Pyrotechniker des staatlichen Rettungsdienstes, die Gebiete überwachen und gefährliche Gegenstände entfernen.

Wir erinnern daran, dass die Russen in der Nacht fünf Angriffe auf Saporischschja durchgeführt haben, die sowohl auf die zivile Infrastruktur als auch auf Industriegebiete gerichtet waren. Infolge des Angriffs wurden drei Menschen getötet.