Rubio sprach sein Beileid zum Tod von Patriarch Filaret aus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Der US-Außenminister erklärte, dass man in den USA „den Verlust Seiner Heiligkeit Patriarch Filaret betraure“, und sprach dem ukrainischen Volk sein Beileid aus.

Außenminister Marco Rubio sprach sein Beileid zum Tod des Ehrenpatriarchen von Kiew und ganzer Rus-Ukraine, Filaret, aus. Das ukrainische Außenministerium dankte der amerikanischen Seite für die Ehrung seines Andenkens.

In einer am 21. März veröffentlichten Erklärung stellte Rubio fest, dass man in den USA „um den Verlust Seiner Heiligkeit Patriarch Filaret trauert“, und sprach dem ukrainischen Volk sowie allen Gläubigen der ukrainisch-orthodoxen Gemeinschaft sein aufrichtiges Beileid aus.

Nach den Worten des Außenministers habe Filarets Leben, das ganz im Zeichen des Dienstes stand, eine wichtige Rolle bei der Herausbildung der spirituellen Identität der Ukraine in entscheidenden Momenten ihrer Geschichte gespielt.

„Sein Vermächtnis wird in der Kraft des religiösen und nationalen Lebens der Ukraine weiterleben“, betonte Rubio.

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha dankte dem US-Staatssekretär Marco Rubio für sein Beileid angesichts dieses Verlustes.

„Ich schätze die Stellungnahme von @SecRubio zum Tod von Patriarch Filaret. Sein lebenslanges Engagement für die Freiheit und die geistige Unabhängigkeit der Ukraine wird vielen Generationen als Inspiration dienen. Wir danken den USA für die Würdigung seines Vermächtnisses und das Teilen unserer Trauer“, schrieb Sybiha.

Zur Erinnerung: Am 20. März verstarb Patriarch Filaret. Er wurde 97 Jahre alt. Das Gebet und die Erinnerung an Filaret werden für immer in der lokalen autokephalen Kirche weiterleben, betonte Metropolit Epifanij von Kiew und ganz Ukraine.

Vater der ukrainischen Kirche. Patriarch Filaret ist verstorben