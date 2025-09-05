Russen greifen ein Werk in Dnipro an, Brände brechen aus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Als Folge eines russischen Drohnenangriffs in der Nacht zum 5. September brachen auf dem Gelände eines Unternehmens in Dnipro Brände aus.

Quelle: Leiter der regionalen Militärverwaltung von Dnipro Serhij Lyssak auf Telegram

Lyssak’s direkte Aussage: .* „In der Nacht hat der Feind die Region massiv mit Drohnen angegriffen… In Dnipro hat der Angreifer ein Unternehmen getroffen. Dort brachen Brände aus, die die Rettungskräfte schnell zu löschen begannen.“

Einzelheiten: Laut dem Chef der Region haben die Russen die Gemeinde Pokrovska in der Region Nikopol mit einer FPV-Drohne angegriffen.

Es gab keine Verletzten.

Lyssak fügte hinzu, dass die Verteidiger des Himmels 15 Drohnen über der Region ausgeschaltet haben.

Hintergrund: