Die Russen griffen Saporischschja dreimal in der Nacht an: eine Bildungseinrichtung wurde beschädigt und es gab Brände

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht zum 18. Oktober griffen die russischen Invasoren Saporischschja erneut an. Es gab mehrere Brände in der Stadt und eine Bildungseinrichtung wurde beschädigt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Telegram des Leiters der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja, Ivan Fedorow.

„Die Russen haben in der Nacht dreimal in Saporischschja zugeschlagen. Es gab mehrere Brände. Ein Auto ist niedergebrannt. Eine der Bildungseinrichtungen wurde beschädigt, und die Fahrbahn wurde beschädigt“, hieß es in der Erklärung.

Fedorow sagte auch, dass es glücklicherweise keine Verletzten gab.

Russische Angriffe in Saporischschja