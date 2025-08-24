Die Russen haben einen Artillerieangriff auf Kupjansk gestartet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der russische Angriff führte zum Tod einer Person, zwei weitere wurden verletzt.

Durch den Artilleriebeschuss von Kupjansk wurde eine Person getötet, zwei weitere wurden verletzt. Dies teilte die regionale Staatsanwaltschaft von Charkiw am Sonntag, den 24. August mit.

„Den Ermittlungen zufolge hat die russische Armee am 24. August gegen 16:00 Uhr die Stadt Kupjansk mit Artillerie beschossen. Eine 82-jährige Frau kam dabei ums Leben. Die Frau, die 35 Jahre alt ist, wurde durch eine Explosionswunde verletzt. Bei dem 83-jährigen Opfer wurde eine akute Stressreaktion diagnostiziert“, heißt es in der Meldung.

Die Staatsanwaltschaft des Bezirks Kupjanska der Region Charkiw hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines Kriegsverbrechens eingeleitet, das den Tod einer Person verursacht hat (Teil 2 des Artikels 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine).

Zuvor hatten russische Truppen die Stadt Kupjansk mit mehreren Raketenwerfern und unbemannten Flugzeugen angegriffen, wobei drei Menschen verletzt wurden.