Die Russen haben Kiew angegriffen, die Luftabwehr war im Einsatz

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Kiew wurde am Samstagabend wegen eines Angriffs feindlicher Drohnen ein Luftalarm ausgerufen.

Quelle: : Luftstreitkräfte der Streitkräfte der Ukraine, Leiter der Militärverwaltung der Stadt Kiew Timur Tkatschenko

Details: : Um 21:07 Uhr meldete die Luftwaffe Drohnen im Osten der Region Kiew, die Kurs auf die Hauptstadt nahmen.

Anschließend teilte Tkatschenko mit, dass der Feind die Hauptstadt mit Kampfdrohnen angreife. In der Stadt waren Explosionen zu hören.

Aktualisiert: : Um 22:27 Uhr wurde der Alarm in Kiew aufgehoben.