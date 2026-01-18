Russen schlagen in Saporischschja zu: ein Mann wird verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 19. Januar haben russische Truppen Saporischschja angegriffen. Dabei wurde ein Mann verwundet.

Leiter der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja Ivan Fedorow

„Eine Person wurde verwundet. Die Folgen des Angriffs werden derzeit ermittelt. Der Verwundete erhält alle notwendige Hilfe."