Russen verwunden 5 Menschen im Bezirk Nikopol, darunter ein Kind

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Samstag wurden 5 Menschen bei Beschuss im Bezirk Nikopol der Region Dnipro verwundet.

Quelle: Leiter der staatlichen Verwaltung der Region Dnipro Serhij Lyssak auf Telegram

Direkte Ansprache: „Fast vier Dutzend Angriffe auf den Bezirk Nikopol im Laufe des Tages. Das Bezirkszentrum, die Gemeinden Marhanezka, Myrivska und Pokrovska. Der Angreifer setzte Drohnen und Artillerie ein.

Fünf Menschen wurden verletzt. Unter ihnen ist ein 13-jähriger Junge. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert, ebenso wie eine 37-jährige Frau. Die anderen werden ambulant behandelt.“

Lesen Sie mehr: Im Bezirk Nikopol wurden 2 Unternehmen, ein Sportkomplex und eine Sportschule, ein Lyzeum, 2 Geschäfte, eine Apotheke und ein Friseursalon beschädigt. 5 Wohnhäuser wurden beschädigt. Ein Privathaus stand in Flammen und Stromleitungen wurden beschädigt.