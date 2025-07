Russen zerstörten das Einkaufszentrum Epicentre in Kamianske

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Nacht des 26. Juli haben russische Raketen das Einkaufszentrum Epicentre in der Stadt Kamianske in der Region Dnipro zerstört.

Dies teilte Epicentr in einer Erklärung auf Facebook mit.

„Das Einkaufszentrum mit einer Fläche von über 11.000 m² wurde vollständig zerstört. Dies ist ein weiterer schrecklicher Verlust für unser Unternehmen und ein weiterer Schlag für die zivile Infrastruktur der Ukraine“, so das Unternehmen.

Nach Angaben von Epicentr wurde keiner der Mitarbeiter des Unternehmens verletzt.

Das Unternehmen fügte hinzu, dass es die Arbeit in Kamianske „definitiv“ wieder aufnehmen wird.

Epicentr erinnerte auch daran, dass seit Beginn der groß angelegten Invasion sieben Einkaufszentren in Mariupol, Tschernihiw, Butscha Nikopol, Charkiw und zwei in Cherson mit einer Gesamtfläche von über 125.600 Quadratmetern vollständig zerstört worden sind.

Zwei weitere Einkaufszentren haben aufgrund von Schäden und der Nähe zum Kriegsgebiet ihren Betrieb eingestellt, und ein Einkaufszentrum in Melitopol wurde besetzt.

Um es kurz zu machen:

In der Nacht des 26. Juli starteten die russischen Besatzungstruppen einen massiven kombinierten Angriff auf Dnipro und die Region, der zwei Tote, 5 Verletzte, Brände und umfangreiche Schäden zur Folge hatte.