Die Russische Föderation schlägt in Cherson zu, es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Eine 74-jährige Frau und ein 52-jähriger Mann haben Verletzungen durch Minenexplosionen. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Am Sonntag, den 9. November, hat die Armee der Russischen Föderation den Stadtteil Ship von Cherson beschossen, es ist bekannt, dass es mindestens zwei Verletzte gibt. Dies teilte die regionale Militärverwaltung von Cherson mit

Es wird festgestellt, dass eine 74-jährige Frau und ein 52-jähriger Mann durch Mineneinschläge verletzt wurden. Sie befinden sich im Krankenhaus.

Ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert wurde ein Angestellter des städtischen Dienstes, der am Vortag durch den Angriff der russischen Drohne verletzt wurde.

Infolge des Abwurfs von Sprengstoff durch den Feind von der Drohne aus erlitt ein 46-jähriger Mann Explosions- und Schädel-Hirn-Verletzungen sowie Prellungen.

Wir werden daran erinnern, dass die russischen Truppen am Morgen des 9. November die Drohnen der russischen Armee im südlichen Teil der Region Odessa angegriffen haben.