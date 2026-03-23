Russische Streitkräfte haben mit einer Drohne eine Bushaltestelle in der Region Odessa getroffen: Zwei Menschen wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Unter den Verletzten befinden sich eine 18-jährige Frau und ein 51-jähriger Mann Am Abend des Montags, dem 23. März, griff die russische Armee den Bezirk Odessa mit Drohnen an. Eine der Drohnen traf eine Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs, es gibt Verletzte.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag des Leiters der Militärverwaltung der Region Odessa, Oleg Kipper, auf Telegram.

„Am Abend hat die russische Armee erneut einen massiven Drohnenangriff auf das friedliche Gebiet um Odessa geflogen. Eine der Drohnen traf eine Bushaltestelle im Bezirk Odessa“, erklärte er.

Durch den Angriff wurden zwei Menschen verletzt – eine 18-jährige Frau und ein 51-jähriger Mann. Die Ärzte stufen ihren Zustand als mittelschwer ein.

Den Verletzten wird die notwendige Hilfe geleistet.

Zudem wurden durch den Angriff Objekte der Verkehrs- und Energieinfrastruktur beschädigt.

Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz, die Arbeiten zur Beseitigung der Folgen des Beschusses dauern an.

Zur Erinnerung: In der Nacht zum 22. März führten russische Truppen einen massiven Luftangriff auf die Region Odessa durch.

Von den Angriffen betroffen waren Wohnhäuser und Objekte der Hafeninfrastruktur.