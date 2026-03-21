Russische Truppen haben ein Dorf in der Region Donezk angegriffen: Eine Frau kam ums Leben, vier Personen wurden verletzt, darunter ein Jugendlicher

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Bei einem Drohnenangriff auf das Dorf Majdan in der Region Donezk kam eine Frau ums Leben, vier weitere Menschen wurden verletzt, darunter ein Jugendlicher.

Bei einem Drohnenangriff auf das Dorf Maidan in der Region Donezk kam eine Frau ums Leben, vier weitere Menschen wurden verletzt, darunter ein Jugendlicher.

Quelle: : Staatsanwaltschaft der Oblast Donezk

Details: : Am 21. März beschoss die russische Armee das Dorf Maidan im Bezirk Kramatorsk. Ein Wohngebiet geriet unter Beschuss der Drohne „Lancet“.

Wörtlich: : „Infolge des feindlichen Angriffs kam eine 63-jährige Bewohnerin ums Leben.

Vier weitere Zivilisten – ein 30-jähriger Mann, zwei Frauen im Alter von 52 und 65 Jahren sowie ein 15-jähriger Junge – erlitten Körperverletzungen. Die Verletzten wurden mit Explosions- und Schädel-Hirn-Traumata, Splitterverletzungen, Knochenbrüchen, Schnittwunden, Prellungen und Gehirnerschütterungen in eine medizinische Einrichtung gebracht, wo sie qualifizierte medizinische Versorgung erhalten.

Im Bereich des Einschlags der Kampfmittel wurden 35 Privathäuser und Fahrzeuge beschädigt.“