Russische Truppen haben die Oblast Dnipropetrowsk angegriffen; es gibt Todesopfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Insbesondere in der Region Nikopol haben russische Truppen Angriffe auf Nikopol sowie auf die Gemeinden Pokrowka, Marhanez und Krasnohryhorivka durchgeführt.

Russische Truppen haben am Sonntag, dem 22. März, drei Gebiete der Region Dnipropetrowsk mehr als 30 Mal mit Drohnen und Artillerie angegriffen. Bei dem feindlichen Beschuss kamen zwei Menschen ums Leben. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Alexander Ganza, mit.

So trafen russische Truppen im Bezirk Nikopol Nikopol sowie die Gemeinden Pokrowka, Marhanezk und Tschernogrigorowka.

„Mehrere Unternehmen und ein Privathaus wurden beschädigt. Ein Auto geriet in Brand. Leider kamen zwei Menschen ums Leben“, erklärte Ganja.

Gleichzeitig brannte in der Gemeinde Nowopokrowka im Bezirk Dnipro ein Auto.

Gleichzeitig wurde in der Gemeinde Zelenodolsk im Bezirk Krywyj Rih ein Haus beschädigt.

In Krywyj Rih selbst sind Schäden an Infrastruktureinrichtungen zu verzeichnen.

Zur Erinnerung: Bei einem russischen Angriff auf den Bezirk Saporischschja kam eine Person ums Leben.

Zudem wurde bekannt, dass in der Region Charkiw zehn Menschen durch russische Beschüsse verletzt wurden.