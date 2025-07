Russischer Angriff beschädigt Umspannwerk in Kiew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 31. Juli wurde in Kiew ein Umspannwerk bei einem feindlichen Angriff beschädigt.

Dies meldete DTEK.

Nach Angaben des Unternehmens waren durch den Angriff 464 Familien in 7 Hochhäusern in der Hauptstadt ohne Strom.

Seit 12:29 Uhr sind jedoch alle Haushalte wieder mit Strom versorgt.

Zur Wiederholung:

In der Nacht des 31. Juli griffen russische Invasoren Kiew mit Drohnen und Raketen an. Infolge des nächtlichen Beschusses von Kiew wurde die Eisenbahninfrastruktur in einem der Stadtteile beschädigt.