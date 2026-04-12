Russland hat während der „Waffenruhe“ die Region Charkiw angegriffen; zwei Menschen wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Durch einen Angriff der Russischen Föderation auf Zolochiv in der Region Charkiw wurden am 12. April zwei Menschen verletzt; in einem Geschäft brach ein Feuer aus.

Durch den russischen Angriff auf die Region Charkiw am Morgen des 12. April wurden zwei Menschen verletzt; in einem Geschäft brach ein Feuer aus.

Quelle: Staatlicher Rettungsdienst

Details: Rettungskräfte gaben an, dass die Russen am Ostersonntag unter Verletzung des Waffenstillstands einen Angriff auf die Ortschaft Zolochiv im Bezirk Bohoduchiv durchgeführt haben.

Infolge der Explosion einer Drohne brach in einem Lebensmittelgeschäft ein Feuer aus, wobei ein Mann und eine Frau verletzt wurden.

Wörtlich: „Die Arbeiten zur Beseitigung der Folgen des feindlichen Angriffs wurden unter ständiger Gefahr weiterer Beschüsse durchgeführt.“

Zur Erinnerung: Nach Angaben des Generalstabs wurden bis zum Morgen des 12. April 2299 Verstöße gegen den Waffenstillstand registriert, der am Vortag um 16:00 Uhr in Kraft getreten war.