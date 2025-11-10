Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der ehemalige Oberbefehlshaber betonte, dass ein echter Frieden nicht durch die Unterzeichnung von Dokumenten erreicht werden könne, während russische Raketen Zivilisten töteten.

Die Ukraine wird einer Kapitulation, die als Friedensabkommen getarnt ist, nicht zustimmen. Dies erklärte Walerij Saluschnyj, ehemaliger Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte und derzeit Botschafter der Ukraine in Großbritannien. Sein Artikel in der New York Post wurde am Sonntag, den 9. November, veröffentlicht.

Saluschnyj sagte, die Ukraine wolle Frieden, aber ein gerechtes Ende des Krieges wäre die Wiederherstellung der territorialen Integrität des Staates, die Bestrafung Russlands für die in der Ukraine begangenen Kriegsverbrechen und die Erlangung von Garantien, dass „kein Aggressor Europa jemals wieder von Moskau aus bedrohen wird.“

„Alles andere wäre ein Verrat nicht nur an den Ukrainern, sondern auch an den Prinzipien, die die Sicherheit und Freiheit der freien Welt gewährleisten“, betonte er.

Er sagte, die Ukraine werde weiterhin an der Front sowie auf politischer und diplomatischer Ebene kämpfen, um Gerechtigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.

„Unsere Stärke liegt nicht nur in unseren Soldaten, sondern auch in der Klarheit unseres Ziels: Frieden durch Sieg, nicht durch Illusion“, erklärte Saluschnyj.

Er betonte jedoch, dass Forderungen nach einem übereilten Friedensabkommen gefährlich seien.

„Wirklicher Frieden kann nicht durch die Unterzeichnung von Dokumenten erreicht werden, während russische Raketen Zivilisten töten“, schrieb Saluschnyj und fügte hinzu, dass es Zeit, Stärke und „ein unerschütterliches Verständnis dafür, mit wem wir es zu tun haben“, brauche.