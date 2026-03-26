In sechs Regionen kam es nach den Beschüssen durch die Russische Föderation zu Stromausfällen: Am schwierigsten ist die Lage in den Regionen Tschernihiw und Odessa

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Stand Morgen, 26. März, sind infolge der Kampfhandlungen und Beschüsse von Energieinfrastrukturobjekten Teile der Verbraucher in den Regionen Dnipropetrowsk, Odessa, Sumy, Tschernihiw, Saporischschja und Charkiw vorübergehend ohne Stromversorgung.

Dies teilt das Energieministerium mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Lage in den Regionen Tschernihiw und Odessa am schwierigsten ist. Dort wurden die Energieanlagen infolge mehrerer aufeinanderfolgender feindlicher Angriffe erheblich beschädigt, sodass eine große Anzahl von Verbrauchern weiterhin ohne Stromversorgung ist.

„Die Energieversorger arbeiten mit Hochdruck daran, die Stromversorgung für alle Kunden so schnell wie möglich wiederherzustellen. Die Reparaturarbeiten laufen rund um die Uhr“, betonte das Energieministerium.

Die Behörde fordert die Verbraucher auf, den Stromverbrauch während der Spitzenzeiten am Morgen und am Abend nach Möglichkeit zu reduzieren. Dies trägt dazu bei, die Belastung des Netzes zu verringern.