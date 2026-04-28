Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Ziele wurden von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes sowie von Einheiten der ukrainischen Streitkräfte und des Staatlichen Grenzschutzdienstes aufgespürt, identifiziert und zerstört.

Kämpfer des Sicherheitsdienstes der Ukraine in den Regionen Donezk und Luhansk setzen gemeinsam mit Einheiten der Verteidigungskräfte der Ukraine (SOU) die systematische Vernichtung der feindlichen Truppen fort: Im vergangenen Monat wurde eine Reihe massiver Angriffe auf Stützpunkte des Personals der russischen Armee auf dem vorübergehend besetzten Gebiet der Region Luhansk durchgeführt. Dies teilte der Sicherheitsdienst der Ukraine auf seiner Website mit.

„In Luhansk, Belowodsk und dem Dorf Schulginka im Bezirk Starobilsk wurden präzise Schläge gegen Gebäude ausgeführt, in denen sich die Besatzer aufhielten.

Separat wurde das Gebiet der Ortschaft Rudowe im Bezirk Svatowtschina angegriffen – dort wurden Sammelpunkte der feindlichen Truppen sowie Munitionsdepots zerstört“, heißt es in der Mitteilung.

Die Ziele wurden von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes aufgedeckt und identifiziert, und Einheiten der Streitkräfte der Ukraine sowie des Staatlichen Grenzschutzdienstes führten hochpräzise Angriffe unter Einsatz von FP-2-Drohnen der Firma Fire Point und anderer einheimischer Luftwaffensysteme durch.

Zur Erinnerung: Am 1. April hatte Russland zudem die „vollständige Kontrolle“ über die Region Luhansk erklärt. Erstmals hatten die Angreifer dies bereits im Juli 2022 verkündet.