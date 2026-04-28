In der besetzten Krim waren Explosionen zu hören; in Sewastopol wurde der Einsatz der Luftabwehr gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der besetzten Krim waren Explosionen zu hören; die Besatzungsbehörden von Sewastopol gaben bekannt, dass die Luftabwehr im Einsatz sei.

In der Nacht zum 28. April waren laut öffentlichen Berichten in der besetzten Krim Explosionen zu hören; die Besatzungsbehörden von Sewastopol gaben bekannt, dass die Luftabwehr im Einsatz sei.

Quelle: : „Krimskij Veter“, der sogenannte Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, in den sozialen Netzwerken

Details: : Seit Montagabend berichtete „Krimskij Veter“ über Explosionen in verschiedenen Gebieten der besetzten Krim.

Nach Mitternacht am Dienstag berichtete die Seite von einer starken Explosion in Sewastopol, woraufhin die Besatzer einen Luftalarm auslösten.

Später erklärte Razvozhayev, die Luftabwehr sei im Einsatz und habe angeblich „Ziele abgeschossen“.

Zitat: Razvozhayev: „In Sewastopol wehren die Streitkräfte einen Angriff der ukrainischen Streitkräfte ab; die Luftabwehr und mobile Feuergruppen sind im Einsatz.

Nach vorläufigen Informationen wurden drei Luftziele im Gebiet der Nordseite und im Bezirk Balaklawa abgeschossen.“