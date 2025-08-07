Die Streiks gegen Russland sind schmerzhafter geworden: Selenskyj bewertet die Wirksamkeit der diplomatischen Schläge

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Wirksamkeit der Schläge gegen Russland hat deutlich zugenommen. Sie verursachen schmerzhafte Verluste in der militärischen Infrastruktur und Logistik des Aggressors. Infolge der Operationen wurden wichtige militärische Ziele des Feindes getroffen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

„Ich habe ein Treffen zu den diplomatischen Schlägen abgehalten – unsere durchaus angemessene Antwort auf die russischen Schläge“, erklärte Selenskyj.

Ihm zufolge berichteten Vertreter der Streitkräfte der Ukraine, des Sicherheitsdienstes der Ukraine, Verteidigungsminister Denys Schmyhal und NSDC-Sekretär Rustem Umjerow. Im Allgemeinen ging es in den Berichten um die Ergebnisse der ukrainischen Operationen, nämlich

das Ausmaß der Schäden in Russland, die

Korrelation zwischen den Kosten des Schlags und dem Ergebnis sowie die

Auswirkungen auf den militärischen Apparat des Aggressors. Er wies auch darauf hin, dass es wichtig ist, dass das Gleichgewicht zwischen den Investitionen in Langstreckenwaffen verschiedener Typen und deren Leistungen für die Ukraine attraktiver wird.

„Die russische Logistik, die militärischen Einrichtungen, von denen aus unser Territorium bombardiert wird, Elemente ihrer Militärwirtschaft haben erhebliche Verluste erlitten“, sagte der Präsident.

Selenskyj sagte, dass sie während des Gesprächs auch die Prioritäten für diplomatische Schläge und unsere Verteidigungsindustrie identifiziert haben.

„Russlands Versuche, den Krieg zu verlängern, werden einen Preis haben. Ich bin allen dankbar, die sich für die ukrainische Stärke einsetzen. Ich bin stolz auf unsere Soldaten!“, schloss er.

Lage an der Frontlinie